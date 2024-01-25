ميراث الدم.. 3 طعنات تودي بحياة شاب بالمنيرة الغربية على يد ابن خاله

تزايدت الوقائع المفجعة في الآونة الأخيرة بمنطقة المنيرة الغربية وآخرها واقعة غريبة من نوعها الا وهي جريمة قتل شاب على يد ابن خاله بثلاث طعنات في متفرقات جسدة بعد أن ترصد له وتوعد لأمه بقتله.

تعود الواقعة إلى ما قبل عشرات السنين حين توفي الجد لأم المجني عليه وترك منزل لأبنائه كائن بدائرة المنيرة الغربية بشمال محافظة الجيزة.

توجهوا إلي الجهات المعنية لاستيفاء أوراق الميراث بالقسمة الشرعية وباتت النفوس راضية لعدة سنوات بعد أن أخذ كل منهما حقه.

فكانت ام المجني عليه في حين ماضي عند زواجها استأجرت شقة بعقد رسمي مقابل قيمة إيجارية في نفس ذات العقار بالطابق الارضي وتمت زيجتها بها وأنجبت أولادها بها أيضا

وعند القسمة أصبح لأحد اشقائها غرفتين بنفس العين المستأجرة من حين فات

وهنا كانت كبسولة الدماء المتفجرة في وجه اسرة المجني عليه وفقدوا على أثرها ابنهم الذي يبلغ من العمر ٣٤ عاما..

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