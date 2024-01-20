افتتاح معرض جديد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي أول طنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية، مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.

جاء ذلك خلال افتتاحه مساء اليوم لمعرض معا ضد الغلاء المقام على أرض البوريفاج بحي أول طنطا.

وأشاد رحمي بتنوع السلع الغذائية المقدمة بالمعرض من حبوب، منتجات الألبان، الجبن، والأسماك، العصائر، المنتجات المثلجة والطازجة، المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضراوات) كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات وتنوعها كونها تغطي كافة الأذواق ومتطلبات المواطنين وكذلك أسعار السلع التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق والتي تعد أهم أهداف هذه المعارض.

وحرص المحافظ على الاستماع للمواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما تحتويه المعارض من سلع مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

يذكر أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض الجاري فتحها بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

IMG-20240120-WA0064

IMG-20240120-WA0061

IMG-20240120-WA0063

IMG-20240120-WA0060

IMG-20240120-WA0059