عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض جديد للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بحي أول طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية، مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار خاصة في السلع الأساسية.
جاء ذلك خلال افتتاحه مساء اليوم لمعرض معا ضد الغلاء المقام على أرض البوريفاج بحي أول طنطا.

 

وأشاد رحمي بتنوع السلع الغذائية المقدمة بالمعرض من حبوب، منتجات الألبان، الجبن، والأسماك، العصائر، المنتجات المثلجة والطازجة، المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضراوات) كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات وتنوعها كونها تغطي كافة الأذواق ومتطلبات المواطنين وكذلك أسعار السلع التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق والتي تعد أهم أهداف هذه المعارض.

وحرص المحافظ على الاستماع للمواطنين الوافدين على المعرض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما تحتويه المعارض من سلع مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

يذكر أن المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض الجاري فتحها بمراكز ومدن المحافظة لتوفير سلع ومنتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

IMG-20240120-WA0064
IMG-20240120-WA0064
IMG-20240120-WA0061
IMG-20240120-WA0061
IMG-20240120-WA0063
IMG-20240120-WA0063
IMG-20240120-WA0060
IMG-20240120-WA0060
IMG-20240120-WA0059
IMG-20240120-WA0059
IMG-20240120-WA0058
IMG-20240120-WA0058
اللحوم والدواجن المخ المنتجات المواطن بيع السلع الغذائية الوز المتابعة اليومية الغربية الغذائي الغربي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

زواج نجم مسلسل الهيبة من فتاة لاتينية .. شاهد

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

موضوعات متعلقة

بأعلى المعايير | تنفيذ مشروعات رصف وتطوير طرق في طنطا .. صور

ترشيحاتنا

أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يقدم أي تنازلات ويحافظ على مصر واستقرارها|فيديو

الحكومة: الدولة حريصة على مواجهة التحديات رغم الضغوطات

4 أمور تفعلها الملائكة مع الإنسان عند الاحتضار.. أسرار البرزخ

مدبولي يؤكد أهمية الصروح الثقافية في رعاية طاقات النشء وتنمية إبداعاتهم

إيطاليا: قررنا عدم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر

احتفالية كبرى يحضرها الرئيس.. أحمد موسى: في 25 يناير نحتفل بعيد الشرطة فقط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تثير الجدل في حفل joy awards |شاهد

بعد خسارة وزنها.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها في حفل joy awards

تصميم مختلف.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستانها من حفل joy awards

إيدك متلجة دايما؟.. أسباب برودة الأطراف في الشتاء.. منها أمراض خطيرة

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ