الرئيس الروسي يكشف مفاجأة بشأن إسقاط طائرة تقل أسرى أوكرانيين

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة عن مفاجأة بشأن إسقاط الطائرة العسكرية الروسية من طراز Il-76 في منطقة بيلجورود التي كانت تقل العشرات من الأسرى الأوكرانيين.

وأكد الرئيس الروسي أنه تم إطلاق الصواريخ التي أسقطت طائرة Il-76 مع أفراد عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية الأسرى في منطقة بيلجورود من الأراضي الأوكرانية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وصرح بوتين بذلك خلال لقاء مع الطلاب الذين شاركوا في العملية العسكرية الخاصة، موضحا أنهم "الجيش الأوكراني" فعلوا ذلك، وتم تسجيل إطلاق صاروخين من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في 24 يناير الجاري، أن القوات الأوكرانية ضربت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إيل-76 ​​وعلى متنها أفراد عسكريون من القوات المسلحة الأوكرانية الأسرى فوق منطقة بيلجورود باستخدام نظام صاروخي مضاد للطائرات.

وكان على متن الطائرة ستة من أفراد الطاقم و65 عسكريًا من القوات المسلحة الأوكرانية للتبادل وثلاثة عسكريين روس يرافقونهم ماتوا جميعا.

وقال الرئيس الروسي، إن الطائرة الروسية من طراز "إيل-76" أصيبت في منطقة بيلجورود إما من قبل نظام الدفاع الجوي الفرنسي أو منظومة باتريوت الأمريكي.

وأضاف بوتين "إما أنهم "الجيش الأوكراني" تلقوا تعليمًا سيئًا، أو أنهم يتعلمون بشكل سيئ بمفردهم، أو أنهم غير قادرين على إدارة مثل هذه الأنظمة بشكل صحيح، وعلى الأرجح، هذه أنظمة باتريوت أمريكية، أو أنظمة دفاع جوي أوروبية، وعلى الأرجح فرنسية”.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم إجابة دقيقة في غضون “يومين”.