عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أجندة تشريعية مزدحمة على طاولة النواب الأسبوع القادم.. حماية المنشآت وتعديلات قانون القضاء العسكري الأبرز

مجلس النواب
مجلس النواب

النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.. الأحد

 

النواب يناقش حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية لمواجهة التعديات

 

3 اتفاقات دولية على طاولة النواب الإثنين القادم

 

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته يومي الأحد والإثنين 28 و29 يناير ، حيث من المقرر أن يناقش مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة.

 

وسيناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

 

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

 

كما سيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

 

كما سيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

 

كما سيناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم) ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعاً لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافاً بفضلهم وتشجيعاً لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.

 

ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب عدد من الاتفاقيات الدولية وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 524 لسنة 2023 بشأن الموافقة على مسودة اتفاقية "منحة بحد أقصى عالمي يبلغ 56.742.858 يورو لتطوير سعات تخزين صوامع القمح من الوكالة الفرنسية للتنمية ، و قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي ، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 569 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".

النواب حماية المنشآت اتفاقات دولية مجلس النواب مشروعات قوانين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

الساعات الأكثر برودة والصغرى تلامس الصفر| تحذير عاجل بشأن طقس اليوم

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27 يناير 2024

خلاف على نزع الأجهزة| ماذا حدث في غرفة العامري فاروق قبل الوفاة بيوم.. بسمة وهبة تجيب

ترشيحاتنا

المريخ كوكب الحرب وعطارد رسول الآلهة يظهران في سماء مصر الليلة

الأمم المتحدة: منع دخول مساعدات لغزة عبر كرم أبو سالم يفاقم الوضع الإنساني

نشرة المرور الصباحية بالقاهرة .. استمرار غلق شارع يوسف عباس وطريق بلبيس

أفضل دعاء يوم 15 رجب ينجيك من 35 مصيبة أبرزها الفقر.. فهل تعرفه؟

اخر موعد للتقديم في الوظائف الحكومية 2024.. ومفاجأة بشأن السن

بعد أمريكا .. دولة جديدة تعلق تمويل الأونروا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر الجبن بالنعناع| بمذاق لا يقاوم

مقطع فيديو تنفطر له القلوب لطفل فلسطيني يحاول تدفئة نفسه|شاهد

بملابس محتشمة..غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| 10 أطعمة تمنع تصلب الشرايين....ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟

فيديو

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

إلهام شاهين: رنة فيلم يا دنيا يا غرامي على موبايلي طول العمر|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ