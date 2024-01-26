انت تقبل .. طرح أغنية ساندي على يوتيوب

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية المطربة ساندي الجديدة التي تحمل اسم انت تقبل مساء اليوم الجمعة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وبدأت ساندي في الترويج لأغنيتها عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وقامت بطرح البوستر الدعائي للأغنية، متمنية أن تنال اعجاب جمهورها.

أغاني ساندي

وطرحت المطربة ساندي ؛ أحدث أغانيها التي تحمل اسم "الحالة حالة"؛ عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية "الحالة حالة" لـ ساندي ثاني أغنية من أغاني الميني ألبوم الذي من المرجح طرحه كاملا خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يضم الألبوم 6 أغان ستطلق منفردة على فترات قريبة، ومن إنتاج الملحن عزيز الشافعي، ومن ألحان أسامة الهندي، وتتعاون في الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين.

وكانت آخر أغنيات ساندي، "صحاب زمان" التي شاركها في غنائها مطربا المهرجانات ريشا كوستا وسمارة ناو، وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ريشا كوستا، والكليب من إخراج يوسف محروس.