وزير الأوقاف يناقش تعظيم عوائد الوقف وتطوير آليات استثماره.. صور

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، لبحث سبل تطوير منظومة العمل بالهيئة، وتعظيم العوائد الاستثمارية للأصول الوقفية، في إطار دعم جهود التنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الحالية، ومناقشة آليات تحديث سياسات الاستثمار بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويحقق الاستخدام الأمثل للأصول الوقفية. ووجّه وزير الأوقاف بضرورة تبنّي رؤى مبتكرة في إدارة واستثمار الوقف، تقوم على التخطيط العلمي والدراسات الدقيقة، بما يسهم في تنمية الموارد وتعزيز الاستدامة المالية، مؤكدًا أهمية ترسيخ مبادئ الحوكمة والانضباط الإداري، وتحقيق أعلى درجات الشفافية في مختلف مراحل العمل.

كما تناول الاجتماع عددًا من المبادرات التطويرية الهادفة إلى رفع كفاءة استغلال الأراضي والعقارات الوقفية، وتعظيم قيمتها الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المجتمع، ويعزز الدور التنموي للوقف.

واختُتم الاجتماع بالتشديد على أهمية المتابعة الدقيقة لتنفيذ محاور التطوير، وضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يحقق مستهدفات الهيئة ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي قائم على الإدارة الرشيدة للموارد.