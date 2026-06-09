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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يناشد المواطنين بأهمية الإسراع بالتصالح بمخالفات البناء

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يأتى فى مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة الحالية لما يمثله من أهمية كبيرة فى حماية حقوق المواطنين ، وتقنين أوضاعهم القانونية ، وتنظيم النمو العمرانى ، والتصدى لمظاهر البناء العشوائى بما يسهم فى تحقيق الإستقرار المجتمعى والتنمية المستدامة .

فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعهم ، ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026 بشأن مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية إعتباراً من 5 مايو الماضى ، وذلك طبقاً لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، تواصل محافظة أسوان جهودها المكثفة لدعم المواطنين وإنهاء إجراءات التصالح بسهولة ويسر .

تكثيف الجهود لإنهاء الإجراءات  

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بسرعة إنهاء إجراءات التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين ، بما يحقق الطمأنينة والإستقرار للأسر المختلفة ، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة الحالية لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة فى هذا الملف الحيوى .

دعم التنمية العمرانية 

وأوضح محافظ أسوان أن الهدف من التصالح لا يقتصر فقط على تقنين الأوضاع القائمة ، وإنما يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة ، والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين ، وتحقيق إستقرار دائم للأسر بما يتواكب مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة .

دعوة للمواطنين للإستفادة من فترة المد :

وناشد المهندس عمرو لاشين المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح والإستفادة من فترة المد الجديدة ، خاصة فى ظل حرص الدولة على التيسير وتقديم مختلف أوجه الدعم لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر ، بما يحقق الصالح العام ويسهم فى إستكمال مسيرة البناء والتنمية .

تؤكد محافظة أسوان أهمية الإسراع فى التقدم بطلبات التصالح بمخالفات البناء خلال فترة المد الجديدة ، والإستفادة من التيسيرات المقدمة لتقنين الأوضاع القانونية ، بما يحقق الإستقرار للمواطنين ويدعم جهود الدولة فى تنظيم العمران وتحقيق التنمية المستدامة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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