طقس مصر اليوم|سحب منخفضة تغطي هذه المناطق وأمطار خلال ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، السبت، يشهد استمرار لفرص الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة 40% تقريبا إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وعن حالة الطقس اليوم، يكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويبقى الطقس شديد البرودة ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وعن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين.

وعن متوسط درجات الحرارة، خلال الطقس اليوم، على مختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10 درجات