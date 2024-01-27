حسن الشميلي: الإمارات لم تغفل تراثها وعاداتها الأصيلة رغم شغفها بالحداثة والتطور والتكنولوجيا

أكد حسن الشميلي رئيس الشئون الإعلامية والدبلوماسية العامة بسفارة دولة الإمارات بالقاهرة، على أهمية الموروث الثقافي العريق الذي تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ينعكس في قيم وأصالة الشعب الإماراتي، وقد ظلت تلك القيم راسخة عبر السنين.

وأضاف "الشميلي" في كلمته خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات، بالقاهرة، ضمن الفعاليات التي يعقدها خلال مشاركته بالدورة 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، أن الموروث الثقافي لدولة الإمارات يحظى باهتمام وعناية الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه، وتستمر تلك الجهود وتتضاعف في عهد الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، لما لهذا الموروث من أهمية كبرى في نشر الوعي بين المواطنين، والحفاظ على هوية الدولة وتماسك المجتمع.

وأوضح أنه رغم شغف دولة الإمارات العربية المتحدة بالحداثة والتطور والتكنولوجيا المتقدمة إلا أن ذلك لم يجعلها تغفل عن تراثها الثقافي العريق وعاداتها الأصيلة، فقد نجحت في تحقيق التوازن بين القديم والجديد، والجمع بين الأصالة والمعاصرة، مؤكد أن دولة الإمارات ترى أن التراث الثقافي مرآة للهوية وتجسيد لتاريخ الأمم وسبيل لنشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.

وركز على أنه في إطار نشر هذا الموروث الثقافي والتعريف بالتاريخ العريق والحاضر المزدهر لدولة الإمارات تحرص العديد من المؤسسات الثقافية الإماراتية على المشاركة سنويًّا في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن بين هذه المؤسسات، الأرشيف والمكتبة الوطنية، والذي تأتي مشاركته في الدورة الخامسة والخمسين من هذا المحفل الثقافي المهم في إطار حرصه على تعريف جمهور المعرض بدوره في توثيق تاريخ دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وطرح إنتاجه الثقافي المتميز، بالإضافة إلى توثيق التعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية مع المؤسسات الثقافية المصرية.

وأكد أن المشاركة الفاعلة للمؤسسات الإماراتية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية في كافة المجالات، ومن بينها العلاقات الثقافية المتميزة، والتعاون الوثيق بين المؤسسات الثقافية في البلدين الشقيقين.

ودعا رواد المعرض لزيارة أجنحة ومنصات المؤسسات الإماراتية والتعرف على إنتاجها الثقافي المتميز والاستفادة من الفعاليات المختلفة.

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