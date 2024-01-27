تسليم 45 "كشك" للفئات الأولى بالرعاية .. أبرز أنشطة وزارة التضامن فى أسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 19 يناير إلى 26 يناير 2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:



الجمعة 19 يناير:

- نيابة عن رئيس مجلس الوزراء ..القباج تفتتح فعاليات النسخة الرابعة لمؤتمر التنمية المستدامة تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير .. مسارات نحو مستقبل مستدام" بالأقصر لجمعية الأورمان واتحاد الصناعات المصرية بحضور وزراء الزراعة والتربية والتعليم والطيران المدني والهجرة

- الهلال الأحمر المصرى ونظيره الفلسطيني يعملان على تجهيز المرحلة الثانية من مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة والعمل على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمقيمين بالمخيم.

- مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالتعاون مع جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضي زراعة الكبد تنفذ قافلة طبية للكشف علي مرضي الكبد والجهاز الهضمي بالمنزلة والقافلة تتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعة وتقديم العلاج مجانا .

- محافظ بنى سويف يشهد احتفالية الأورمان والتضامن الاجتماعي بتسليم 45 كشكا للفئات الأولى بالرعاية و المديرية توزع ٨ أطنان أغذية جافة على الأسر الأولى بالرعاية فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف .

السبت 20 يناير :

- التضامن الاجتماعي تعلن انتهاء المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" من المرحلة الرابعة من مبادرة التدريبات المتخصصة للمخطوبين وتدريب 24260 خطيباً ومخطوبة بـ 16 محافظة .

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق ورش عمل لأئمة المساجد عن أضرار تعاطي المخدرات وتأثيراتها على الأبعاد الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الأوقاف توحيد خطبة الجمعة بالمساجد على مستوى الجمهورية لتناول مواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.

- وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تقدم أنشطة الدعم للطلبة أثناء الامتحانات و آليات التمكين لمساعدة الطلاب ذوي الإعاقة

الاحد 21 يناير:

- في احتفالية بالمتحف المصرى الكبير ..القباج تشهد إطلاق المرحلة الثانية لمشروع يدويات البحر الأحمر "بجاويت" المنفذ من مؤسسة ذات بالشراكة مع مؤسسة دروسوس وبنك الإسكندرية.

- مشروع 2 كفاية يعقد جلسات نقاشية مع مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين بأسيوط لمشاركة الرؤي المستقبلية بحضور 60 جمعية أهلية ومشاركة منسقي المشروع من مختلف المحافظات.. ويجري استطلاع رأي بشأن تطوير خدمات العيادات في المرحلة القادمة .

- في اطار التعاون بين مشروع "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج وبرنامج أسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. انطلاق النسخة الثانية من تدريبات المدربين على مستوى محافظتى أسيوط وسوهاج .

- صندوق مكافحة الإدمان يطلق برنامجاً تدريبياً للمتطوعين لدى الصندوق من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " بمشاركة 70 قيادة تطوعية .

الاثنين 22 يناير:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي مبعوث وزير الخارجية البريطاني للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. ويناقشان الجهود الإنسانية المقدمة لقطاع غزة وضرورة تسهيل دخول الإمدادات الإغاثية.

- التضامن الاجتماعي تشارك في الاجتماعات التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة مع ممثلي شركة إعادة التأمين (ZEP RE) التابعة للكوميسا لبحث انضمام مصر إلي شركة إعادة التأمين للاستفادة مما تقدمه من خدمات خاصة في مجال الحماية التأمينية للفئات الأولي بالرعاية وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بجانب تعاونها مع وزارات الحماية الاجتماعية بدول الكوميسا.

- مجموعة عمل برئاسة المستشار القانوني للوزارة تناقش مشروع اللائحة المالية والإدارية لمشروع حماية الطفل.

الثلاثاء 23 يناير :

- القباج تشهد إعلان نتائج مسابقة وزارة التضامن الاجتماعي للأفلام القصيرة «بطل من بلدنا» بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر1973 .. وتصرح الوزارة تمتلك مكتبة تضم 100فيلم تسلط الضوء على برامج الوزارة المختلفة.. وندمج قضايا المجتمع بالفن لإيصال الرسالة بسهولة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة للوقوف على أعمال التطوير .. وتلتقي العاملين بالمجمع للاطمئنان على الخدمات المقدمة لرعاية الأبناء.

- برنامج "لا أمية مع تكافل" يكثف جهده بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات وينفذ قوافل للامتحانات الفورية بمناطق معا وأهالينا والمحروسة في إطار مشروع "بالوعى مصر بتتغيير للأفضل".

الأربعاء 24 يناير:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات ختام المرحلة الأولي لرحلة «الألف كيلو متر» والوصول إلى 2 مليون مستفيدة من خدمات الصحة الإنجابية للمرأة والتوعية بالاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل سفيرة الإمارات بالقاهرة.. بهدف تعزيز سبل التعاون في قرى حياة كريمة ودعم الأولى بالرعاية وإغاثة غزة

- نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي دكتور حسن مصطفى، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار والأصول يرأس الاجتماع التحضيري الثاني للجنة دعم العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة.. واللقاء يناقش خطة و مهام لجان العمل والرؤية الاستراتيجية للتدخلات المستهدفة.

- مشاركة متميزة لإصدارات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية العلمية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

الخميس 25 يناير:



- وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق برنامج «حرفي» لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية و تؤكد نسعى إلى الارتقاء بقطاع الحرف اليدوية والتراثية في إطار رؤية متكاملة تستهدف البناء علي عناصر القوة الناعمة لمصر وتعظيم المكاسب.

- احتفالا بعيد الشرطة الـ 72 وبالتنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي.. وزارة الداخلية تكرم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتشجيعهم على الاستمرار في التعافي.



- حملة هنوصلك تواصل فعاليتها على مستوى المحافظات وبالتنسيق مع مكاتب التأهيل المتنقلة ومؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى ينفذون 970 حملة على مستوى 23 محافظة وبمشاركة 194مكتب تأهيل متنقل .



الجمعة 26 يناير:



- مع انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الخامسة والخمسين .. التضامن الاجتماعي تشارك بثلاثة أجنحة تتضمن أنشطة برنامج "وعي للتنمية المجتمعية" ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومعروضات الأسر المنتجة

- بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بقنا ومؤسسة بوابتك للخير تقديم المعينات الحركية والأطراف الصناعية والسماعات الطبية لعدد من ذوى الإعاقة بمركز الحكيم الشامل.

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