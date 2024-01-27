اليونان تستعد لتسلم 40 مقاتلة أمريكية طراز F-35.. تفاصيل

رحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بقرار وزارة الخارجية الأمريكية إعطاء الضوء الأخضر لبيع طائرات مقاتلة شبح من طراز لوكهيد مارتن إف-35 إلى اليونان، ووصفه بأنه "يوم مهم لدفاعنا الوطني وللدبلوماسية اليونانية".

وأضاف ميتسوتاكيس أن الرسالة التي تلقاها من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن فيما يتعلق بالقرار "سلطت الضوء على العمق الاستراتيجي للعلاقات اليونانية الأمريكية"، بحسب ما أوردته صحيفة إيكاثيمنري" اليونانية.

وأوضح رئيس الوزراء اليوناني أنه في حين أن "اليونان في طريقها رسميًا للحصول على ما يصل إلى 40 طائرة مقاتلة من الجيل الأحدث من طراز F-35"، فإنها ستحصل أيضًا على "مجموعة كبيرة جدًا من المعدات مجانًا، مما يعزز بشكل حاسم جميع الفروع الثلاثة للقوات المسلحة، وكذلك خفر السواحل اليوناني

وستشمل المعدات الإضافية فرقاطات ومركبات نقل من طراز C-130 ودبابات مدرعة ومركبات قال إنه حصل عليها بناءً على طلب شخصي من الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو 2022.

وتابع "وبالتالي، فإن الوطن يتمتع بحماية مضاعفة: من ناحية، يتم تعزيز قوته الردعية في البر والجو والبحر، ومن ناحية أخرى، لا يتحمل دافع الضرائب اليوناني أعباء، حيث ستكون هذه الحزمة متاحة مجانًا تهمة من الاحتياطيات الأمريكية.

وأمس الجمعة، أبلغت الإدارة الأمريكية الكونجرس رسميًا بنيتها المضي قدمًا في صفقة بقيمة 8.6 مليار دولار لبيع 20 طائرة مقاتلة من طراز Lockheed Martin F-35 إلى اليونان وفي الوقت نفسه، أعلنت عن بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لتركيا بقيمة 23 مليار دولار، وهي الصفقة التي قدمتها واشنطن في إطار محاولتها تحقيق التوازن بين حلف شمال الأطلسي.