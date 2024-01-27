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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وكيل الثقافة العُمانية يزور جناح الداخلية بمعرض الكتاب ويهنئ الشرطة المصرية بعيدها

جناح وزارة الداخلية
جناح وزارة الداخلية بمعرض القاهرة للكتاب

قام سعيد بن سلطان البوسعيدي، وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة بسلطنة عمان، بزيارة جناح الشرطة المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب ، وتفقد ما يحتويه الجناح من اصدارات قيمة تحكي مسيرة الشرطة المصرية الرائدة.

 كما قدم وكيل ثقافة عمان التهنئة للشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة الثاني والسبعون مثمناً دور الشرطة المصرية التاريخي والمشهود له في حفظ الامن والامان في القطر المصري الشقيق.


كما تفقد الأجنحة المصرية الأخرى المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

وزار وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة بسلطنة عمان، أجنحة وزارتي الدفاع والداخلية وأيضا جناح النرويج، حيث اطلع على أحدث الإصدارات التي تشارك بها الأجنحة في المعرض.

وتشارك سلطنة عُمان في معرض القاهرة الدولي الـ(55) للكتاب، تعزيزا للعلاقات المميزة القائمة بين سلطنة عمان ومصر في مختلف المجالات لاسيما المجالات الثقافية، وسعيا لإبراز الإنتاج الفكري العماني بكافة مجالاته، تواصل سلطنة عمان استعداداتها للمشاركة في معارض الكتاب الدولية التي تقام في النصف الأول من العام الحالي ممثلة في كل من وزارة الثقافه والرياضه والشباب  ووزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية .

وفي ختام الزيارة تمنى سعيد البوسعيدي كل التوفيق والنجاح للشرطة المصرية ومنتسبيها وأن يحفظ الله مصر الشقيقة من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان .

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