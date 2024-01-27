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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير على المالكي يفتتح مؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات بالدوحة

 السفير الدكتور علي
 السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي

افتتح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية " مؤتمر دور القطاع الخاص العربي في تحسين إدارة النفايات " نحو اقتصاديات عربية دائرية بمعالجة المخلفات والانبعاثات "، بالشراكة بين قطاع الشؤون الاقتصادية – إدارة العلاقات الاقتصادية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وعدد من الجهات المعنية الأخرى خلال الفترة 26-28/1/2024 في الدوحة  دولة قطر، وذلك في إطار مشاركة جامعة الدول العربية- قطاع الشؤن الاقتصاديةفي فعاليات " أكسبو قطر 2023 للبستنة " والذي تستضيفه دولة قطر خلال الفترة 2/10/2023 - 28/3/2024.

 

يأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر في الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص والشركات العربيةوالمنظمات العربية المتخصصة المعنية في تحسين إدارة النفايات والتوجه نحو أعمال صديقة للبيئة. كما يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال إدارة النفايات وكيف يمكن للقطاع الخاص المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والمساهمة بشكل فعال في تحسين إدارة النفايات والانتقال نحو أعمال صديقة للبيئة من خلال استثماراته وجهوده في التوعية والاستدامة والابتكار والتعاون مع الأطراف المعنية الأخرى، ويعد منصةً هامة لصياغة وإبرام العديد من الاتفاقيات لتعزيز التكامل فيما بين القطاع العام والخاص العربي في مجالات التنمية النظيفة والاقتصاد الأخضر وريادة الاعمال النظيفة.

 

شارك في فعاليات المؤتمر كلاً من الأستاذ الدكتور ابراهيم الدخيري – المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الدكتور خالد حنفي – الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، أ. د/ عبد المجيد بن عمارة - الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربي وحضور أ. د/ ناصر يس - وزير البيئة بالجمهورية اللبنانية، وعدد كبير من مدراء المنظمات العربية المتخصصة المعنية وكبار الشخصيات ورواد الاعمال وممثلي الغرف التجارية العربية.

 

ناقش المؤتمر عدد من الموضوعات المتعلقة بكيفية إدارة النفايات بالتعاون مع القطاع الخاص، بجانب انعقاد اجتماعات رجال الاعمال B2Bs .

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