إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

جائزة أفضل مخرج لفيلم يونان بمهرجان مالمو للسينما العربية

فيلم يونان
فيلم يونان
سعيد فراج

فاز فيلم يونان للمخرج أمير فخر الدين بجائزة أفضل مخرج في الدورة السادسة عشر من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد لتكون ثامن جوائزه في مسيرته السينمائية الحافلة بالنجاحات المتتالية، مما يعزز مكانته كواحد من أبرز الأفلام العربية على الساحة العالمية.

وقد بدأت هذه المسيرة بعرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي، ثم عُرض في أكثر من خمسة وعشرين مهرجانًا دوليًا ومحليًا منها عرضه العربي الأولى الناجح في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

فاز الفيلم بعدة جوائز منها جائزة أفضل فيلم بمهرجان أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية السينمائي (FESCAAAL)، وجائزة الطائر الذهبي لـ چورچ خباز وهانا شيغولا بمهرجان هونغ كونغ السينمائي الدولي، وجائزتي أفضل فيلم وأفضل ممثل بمهرجان روتردام للسينما العربية، وجائزة أفضل تصوير سينمائي بمهرجان باري الدولي للسينما والتلفزيون، كما توّج بجائزة أفضل فيلم في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية.

 تدور قصته حول منير (چورچ خباز) الذي تسكنه حكايةٌ غامضةٌ تردّدها أمّه المريضة بالزهايمر، فيحمل وحدته إلى جزيرةٍ نائيةٍ في بحر الشمال، باحثًا عن نهايةٍ تُنهي ما تبقّى من صمته. هناك، في عزلةٍ يغلّفها البرد والملح، يلتقي بڤاليسكا (هانا شيغولا) وابنها كارل، وينشأ من صمتهما قربٌ هشّ ومربك. وبين هذا اللقاء وطبيعة الجزيرة التي تتسلّل إليه بصمتها وثقلها، يتبدّد شيءٌ من وحدته، ويعود إلى صمته نَفَسٌ من الحياة.

فيلم يونان

يونان إنتاج مشترك بين ألمانيا وكندا بالمشاركة مع فرنسا وإيطاليا وفلسطين والأردن، مع طاقم عمل ونجوم كبار من أنحاء العالم، من تأليف وإخراج ومونتاج الحائز على جوائز عديدة أمير فخر الدين، ويضم فريق التمثيل الممثل والمخرج والمنتج اللبناني الشهير چورچ خباز مع الممثلة الألمانية الكبيرة هانا شيغولا.

ينضم إليهما كل من الممثل الفلسطيني علي سليمان والنجمة الألمانية من أصول تركية سيبل كيكيلي والممثلة اللبنانية الكبيرة نضال الأشقر، والممثل الألماني توم بلاشيا.

طاقم العمل خلف الكاميرا يضم مواهب من أنحاء العالم، منهم مدير التصوير الكندي رونالد بلانتي (مسلسل Three Pines من بطولة النجم ألفريد مولينا) وماري-لوي بالزر، وتصميم الصوت لكوين-إيل سونغ، والموسيقى من تأليف الأردنية الكندية الفائزة بالعديد من الجوائز سعاد بشناق (الفيلم المصري رحلة 404 للنجمة منى زكي والمخرج هاني خليفة).

