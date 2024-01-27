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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أيمن عطالله يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس المحامين ويستعرض برنامجه الانتخابي

صدى البلد

تقدم الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض ومقدم برنامج الافوكاتو، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة في الانتخابات المقررة في ٩ مارس المقبل.

واستعرض عطالله على هامش تقدمه بأوراق ترشحه جانبا من برنامجه الانتخابي الذي جاء تحت عنوان "نقدر.. مفيش مستحيل" وهو مكون من ٩ محاور أبرزهم رقمنة جميع خدمات النقابة وتحسين بيئة عمل المحامي.

وأوضح أن برنامجه يتضمن إصدار قانون جديد للمحاماة، والتحول الرقمي للنقابة، وتطوير مشروع العلاج، وتطوير منظومة المعاشات، واستثمار أصول النقابة.

وأضاف المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين: ان برنامجي يتضمن كذلك مشروع التكافل المهني، وتفعيل أكاديمية المحامين وتحسين بيئة عمل المحامي وتطوير عمل اللجان داخل النقابة.

وأشار إلى أنه اطلق أول مشروع حقيقي لرقمنة نقابة المحامين، تنفيذا لبنود برنامجه الانتخابي، حتى يمكن لكل محامي الدخول عليه وإبداء أية مقترحات أو ملاحظات لأخذها في الحسبان.

وأوضح عطالله أن خدمات الموقع كثيرة تتنوع بين الشق الخدمي للمحامين من توفير جميع خدمات الكارنيهات والعلاج والمعاشات والقيد التي يحتاجها المحامي بشكل إلكتروني بعدما كان المحامي يتكبد في سبيلها مشقة كبيرة، كما أنها تتضمن جانب تثقيفي يتيح مكتبة رقمية قانونية للتشريعات والأحكام ومذكرات كبار المحامين ونشر فيديوهات تثقيفية.

واختتم: عاهدت نفسي منذ أن أعلنت ترشحي ألا أتحدث إلا في برنامجي الانتخابي وكيفية تنفيذه دون الخوض في صراعات أو خلافات أو مكائد بين المرشحين، وأعلنت اكثر من مرة انني على مسافة واحدة من كل المرشحين سواء علي عضوية المجلس أو النقباء.

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