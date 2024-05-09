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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قومية القاهرة تقدم العرض المسرحي "إلكترا" بقصر ثقافة روض الفرج

صدى البلد

شهد قصر ثقافة روض الفرج، الأربعاء، العرض المسرحي "إلكترا" لفرقة قومية القاهرة، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض حول غضب كبير آلهة اليونان "زيوس" على ابنه "تنتالوس" لارتكابه خطيئة في حق كل آلهة الأولمب ويصب علية لعنة تمتد إلى كل سلالته وصولا إلى حفيدته "إلكترا" التي تعاني مأساة هذه اللعنة من عواقب جسمية تؤدي بها إلى الهلاك.

العرض عن مسرحية "إلكترا" لسوفوكليس، ترجمة طه حسين، وإخراج خالد العيسوي، أشعار أيمن حافظ، ألحان عبد الله رجال، ديكور أحمد فتحي. تمثيل مي عبد الرازق، وليد نبيل، سيد المصري، مي زواي، أحمد الدسوقي، طارق سيف الدين، محمد أبو المجد، أنس عبد الرؤوف، بسملة محمد، سامح صبري، مي جابر، محمد جمال حنين سعيد، أيمن أشرف، شيماء أحمد، محمد ممدوح، ملك عز الدين، عبد الرحمن أحمد، تسبيح هشام، رمزي مجدي

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد جبر، الناقد أحمد خميس، والمهندس أحمد نور الدين.

"إلكترا" إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية.

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فرقة السلام تقدم "حزام ناسف" الليلة  

 

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج العروض المسرحية لفرع ثقافة القاهرة، لمدة 6 أيام، ويشهد المسرح الليلة في الثامنة مساء عرض "حزام ناسف" لفرقة قصر ثقافة السلام إخراج إسلام محمد، وغدا الجمعة تقدم فرقة قصر ثقافة عين حلوان عرض "العادلون" للمخرج محمد فاضل، وعرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية يوم السبت 11 مايو، إخراج حسام التوني، ويوم الأحد 12 مايو تقدم فرقة قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي "عطيل" إخراج علي عثمان، وتقدم فرقة قصر ثقافة حي الأسمرات يوم الاثنين 13 مايو العرض المسرحي "باراڤان" تأليف وإخراج ماهر الحجار.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثف خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد القيامة المجيد وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

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