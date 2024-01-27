تدخلي.. إيران تعلق على بيان الدول الأوروبية الثلاث بشأن إطلاق قمر ثريا

علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، على بيان القوى الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، بشأن إطلاق القمر الصناعي "ثريا".

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بيان إدانة الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشأن إطلاق القمر الصناعي الوطني "ثريا"، بأنه “تدخلي”.

وأضاف كنعاني، أن "تحقيق التقدم العلمي والبحثي، بما في ذلك في مجال الجو – فضاء هو حق طبيعي ومشروع لإيران"، مشيرا إلى أن "مثل هذه التصريحات التدخلية، التي تشير إلى النظرة الأنانية للدول المذكورة تجاه تقدم إيران، لن تفت من عزيمة وإرادة الشعب الإيراني على التقدم المستمر في مجال العلوم والتكنولوجيا".

وأكد أن "فرض مثل هذه التوجهات غير التقليدية من الدول الغربية مرفوضة رفضا قاطعا"، معتبرا استخدام التقنيات السلمية في مسار التطور العلمي والبحث أمراً واجباً ومحفوضاً لها.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن السبت الماضي، نجاحه في وضع القمر الصناعي "ثريا" في مدار 750 كيلومترا بواسطة حامل القمر الصناعي "قائم 100".