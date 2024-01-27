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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ورش عمل وعروض فنية.. فعاليات يومية للطفل بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر
جناح الأزهر

يشهد ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55، إقبالًا كثيفًا من قِبَل الأطفال، الذين يتوافدون إلى جناح الأزهر لرسم البهجة على وجوههم، والمشاركة في العروض الفنية، والأنشطة الثقافية والتعليمية وورش العمل؛ وذلك بهدف تنمية المهارات، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، ودعم فلسطين، والاهتمام بالبيئة، وتعزيز قدرات الإبداع والابتكار.

وتعرض الورش الفنية بركن الطفل، مجموعة متنوعة من التصميمات الجاذبة، تعلم الأطفال مهارات مثل الرسم، والخياطة، والنحت، والطباعة، وترميم وصيانة الكتب، والرسم على الزجاج، كما يعلم ركن الطفل القرآن الكريم للأطفال بلغة الإشارة، وتقدم وحدة الدعم النفسي إجابات شافية ودعم للأطفال، مما يساهم في تنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية والفنية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

ويقدم ركن الطفل بجناح الأزهر الشريف، مجموعة كتب وإصدارات متنوعة لمجلة "نور"، التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يتماشى مع اهتمامات الأطفال، وتشهد تفاعلًا إيجابيًا وتساؤلات حول كيفية الوصول إلى إصداراتها، وأبرزها كتاب" الأطفال يسألون الإمام"، الذي يتيح للأطفال فرصة طرح ٣٨ سؤالًا يجيب عليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من إعداد د/ نهى عباس، ومن إصدارات سلسة كتاب "نور"، ويعد بمثابة المرشد والدليل الذي يعلم الأطفال صحيح دينهم، ويقدم رسالة تربوية لأولياء الأمور توجههم إلى أهمية الانتباه إلى أسئلة أبنائهم الصغار والإجابة عنها بعقل متفتح ومنهج أزهري معتدل.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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ركن الطفل جناح الأزهر الازهر الشريف معرض القاهرة الدولي للكتاب

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