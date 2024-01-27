الاحتلال يواصل قصف غزة.. وقناة «سكاي نيوز» تعتذر لإسرائيل

أصدرت قناة “سكاي نيوز” اعتذارا لإسرائيل بعد مقابلة سابقة مع عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون، حيث قارنت إحدى المذيعات تعليقاته حول تهجير الفلسطينيين من غزة، وكيف تم معاملة اليهود خلال المحرقة من قبل النازيين.

وقالت القناة في بيان إن “المذيعة بيل دوناتي أجرت مقارنة بين تعليقات دانون حول حرب إسرائيل مع حماس ومعاملة اليهود في المحرقة”، مضيفة أنها “تدرك عدم ملاءمة هذه المقارنة تمامًا والطبيعة المسيئة لتلك التعليقات".

يقول مقدم آخر يقرأ بيان “سكاي نيوز”: "تود سكاي نيوز الاعتذار دون تحفظ عن المقارنة وللسيد دانون شخصيًا لإجراء المقارنة".

واستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم السبت، لليوم الـ113 على التوالي، حيث شن جيش الاحتلال هجومًا حادًّا على مناطق متفرقة من القطاع مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم، السبت، منطقة حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات، واستشهد أكثر من 10 آخرين في قصف علي جنوب غرب دير البلح.

وجددت مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة في محافظة خان يونس حيث استشهد 28 فلسطينيا وأصيب أكثر من 80 بجروح خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن "عدد الشهداء ارتفع إلى 26,257 شهيد، والمصابين إلى 64,797، والاحتلال ارتكب 18 مجزرة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية".