عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال يواصل قصف غزة.. وقناة «سكاي نيوز» تعتذر لإسرائيل

صدى البلد

أصدرت قناة “سكاي نيوز” اعتذارا لإسرائيل بعد مقابلة سابقة مع عضو الكنيست عن حزب الليكود داني دانون، حيث قارنت إحدى المذيعات تعليقاته حول تهجير الفلسطينيين من غزة، وكيف تم معاملة اليهود خلال المحرقة من قبل النازيين.

وقالت القناة في بيان إن “المذيعة بيل دوناتي أجرت مقارنة بين تعليقات دانون حول حرب إسرائيل مع حماس ومعاملة اليهود في المحرقة”، مضيفة أنها “تدرك عدم ملاءمة هذه المقارنة تمامًا والطبيعة المسيئة لتلك التعليقات".

يقول مقدم آخر يقرأ بيان “سكاي نيوز”: "تود سكاي نيوز الاعتذار دون تحفظ عن المقارنة وللسيد دانون شخصيًا لإجراء المقارنة".

واستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم السبت، لليوم الـ113 على التوالي، حيث شن جيش الاحتلال هجومًا حادًّا على مناطق متفرقة من القطاع مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى. 

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم، السبت، منطقة حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات، واستشهد أكثر من 10 آخرين في قصف علي جنوب غرب دير البلح.

وجددت مدفعية الاحتلال قصف مناطق متفرقة في محافظة خان يونس حيث استشهد 28 فلسطينيا وأصيب أكثر من 80 بجروح خلال 24 ساعة. 

وأكدت وزارة الصحة في غزة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. 

وأشارت الوزارة إلى أن "عدد الشهداء ارتفع إلى 26,257 شهيد، والمصابين إلى 64,797، والاحتلال ارتكب 18 مجزرة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية".

سكاي نيوز غزة إسرائيل المحرقة اليهود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار الأرز اليوم السبت

عكس التوقعات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت |كم يصل سعر الكيلو؟

سعر الدولار اليوم السبت 27-1-2024 أمام الجنيه

مرتب فيتوريا يثير غضب حسام حسن وصدمة حسن شحاتة

مصر تستعد ليوم عاصف.. الأرصاد تحذر من اضطرابات جوية تستمر لأيام

تم الإتفاق..الزمالك يعلن خلال ساعات عن صفقة جديدة مدوية

نزلة برد.. صدمة جديدة تضرب منتخب مصر قبل لقاء الكونغو

سيف زاهر: صفقات من العيار الثقيل في الزمالك ولاعب مفاجأة

ترشيحاتنا

محمد صلاح يواصل تدريباته التأهيلية في ليفربول.. شاهد

عقاب جماعي.. الخارجية البريطانية تعلن وقف التمويل المستقبلي للأونروا في غزة

استقلال تايوان التحدي الأكبر.. تفاصيل محادثات وزير الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي الأمريكي

إليسا تكشف تفاصيل تعرضها للتهديدات ومنعها من دخول سوريا

ستاندرد آند بورز: تزايد ضغوط العملة على مصر بسبب أزمة الشحن بالبحر الأحمر

السيسي يوجه بمواصلة تفعيل مبادرة بنك المعرفة المصري للارتقاء بتصنيف الجامعات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصحاب هذه الأبراج يحبون النميمة على أصدقائهم.. احذر منهم

صوت مصر| 10 صور لـ فساتين أنغام المثيرة للجدل بعد تصدرها التريند

شورت وتايجر.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة مثيرة.. شاهد

الهدية مرسيدس والحفل كأنه فرح.. بلوجر تثير الجدل بسبب عيد ميلادها.. صور

فيديو

تسببوا في ارتفاع أسعاره.. القبض على أكبر محتكرين لسوق الذهب بمصر

ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

هاجي احتفل معاكم.. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة بشأن منتخب مصر بأمم إفريقيا

هزقني في التلفون.. باسم يوسف يكشف تفاصيل مكالمة لا ينساها مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: المرأة والتنمية المستدامة لصناعة الطيران

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ