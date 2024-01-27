الجيل يشيد بحكم محكمة العدل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الحرب بغزة

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "بجهود جمهورية جنوب أفريقيا في رفع دعواها ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشدد هجرس فى بيان صحفى له ، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ورحب عضو التنسيقية، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي، داعياً جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم.

وأشار إلى أن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يثبت أن “لا دولة فوق القانون”، كما يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب عضو التنسيقية، بضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الألة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.

كما وجه عضو الهيئة العليا لحزب الجيل التحية للشعب الفلسطيني البطل والمقاوم، الذي غير المعادلة الدولية، ليس فقط في فلسطين او الشرق الاوسط، وإنما سيكون مؤثرا على مسار الصراع الدولي كله.