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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرار «العدل الدولية» يزيد الضغط على إسرائيل وإدانتها في الإبادة الجماعية بغزة

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار عضو لجنة القيم بمجلس النواب

وصف النائب مدحت الكمار عضو لجنة القيم بمجلس النواب، قرار محكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل في جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين، وفرض تدابير وقائية عليها، قبل صدور الحكم النهائي ضدها، بأنه انتصار تاريخي للقضية الفلسطينية ويفضح إسرائيل دوليا.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن قرار محكمة العدل الدولية خطوة مهمة وإيجابية على طريق محاسبة ومساءلة إسرائيل قانونيا، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، لافتا أن ردود الأفعال الايجابية والدولية والعربية المرحبة بالقرار يؤكد قيمته التاريخية في إدانة دولة الاحتلال.

ونوه عضو مجلس النواب، أن قرار محكمة العدل الدولية يزيد الضغط الدولي على دولة الاحتلال الاسرائيلي ويدفع بها للقبول لوقف إطلاق النار ووقف المأساة والكارثة الانسانية في غزة.

وشدد نائب القليوبية على ترحيب مصر بالقرار عقب صدوره يؤكد تضامنها التام مع حقوق الشعب الفلسطيني ونصرته وتحركاتها إقليميا ودوليا من أجل القضية الفلسطينية.

واختتم النائب مدحت الكمار، بدعوة اسرائيل لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وأن تلتزم حكومات العالم بعدم التواطؤ في ارتكاب الإبادة الجماعية التي تقوم بها اسرائيل، وأن تعمل على وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، واتخاذ خطوات من شأنها وضع حد لأعمال القتل والتدمير واسعة النطاق في قطاع غزة، وهى الجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.

الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية فلسطين إسرائيل الشعب الفلسطيني

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