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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسي: أمن باكستان من أمن إيران

رئيس ايران
رئيس ايران

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن إيران وباكستان بلدان شقيقان لديهما مشتركات دينية وثقافية وحضارية متجذرة ولا يمكن أن تنقطع.

وجاء ذلك خلال لقاء السفير الباكستاني الجديد لدى طهران محمد مدثر تيبو، الذي قدّم أوراق اعتماده، اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال رئيسي: "طهران تنتهج سياسة تعتمد على التقارب وحسن الجوار مع باكستان لأن الحدود المشتركة تتيح الفرصة لتعزيز أمن الدولتين كما أنها فرصة لتعزيز التبادل التجاري بينهما"، مشددًا على ضرورة مواجهة جميع المحاولات التي تهدف إلى زعزعة الأمن.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن أمن باكستان من أمن إيران، مشيرًا إلى أن هناك ما وصفه بـ"الزمر الإرهابية" العميلة لأمريكا، التي كان لها تداعيات وآثار مخربة في المنطقة طوال السنوات الماضية، وخاصة في سوريا والعراق.

ومن جانبه، قال السفير الباكستاني إن إسلام أباد لديها إرادة قوية بشأن تعزيز العلاقات القائمة على الأخوة مع طهران، مضيفًا: "باكستان لن تسمح للأعداء باستغلال الحدود المشتركة بين البلدين، اللتين تمتلكان علاقات عريقة واستراتيجية".

وفي الـ16 من يناير 2023، أعلنت إيران أنها "قصفت القاعدة الرئيسية لجماعة "جيش العدل" (التي تصنفها إيران جماعة إرهابية) في إقليم بلوشستان الباكستاني".

وفي اليوم التالي أعلنت باكستان، استدعاء سفيرها لدى إيران ومنع السفير الإيراني من العودة إليها، مؤكدةً أنها تحتفظ بحق الرد.

وفي الـ18 من الشهر نفسه، شنت باكستان هجوم جوي، قالت إنه "استهدف مجموعات مسلحة مناهضة لها داخل الأراضي الإيرانية"، وفي اليوم نفسه استدعت طهران القائم بالأعمال الباكستاني لديها وطلبت إيضاحا فوريا حول الهجوم.

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