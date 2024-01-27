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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنصار الله: نواصل استهداف السفن الأمريكية في البحرين الأحمر والعرب

السفن
السفن

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، بأنها ستواصل استهداف السفن الأمريكية في البحرين الأحمر والعرب، إلى حين السماح بدخول الغذاء والدواء إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.


وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، في كلمته خلال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، للتنديد بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة: "نقول للأمريكي إن كل ما حشدته وكل المعارك، التي أشرفت عليها والطائرات والصواريخ التي قصفت بها بلدنا لم تثنينا على الإطلاق عن مواجهتك بشكل مستمر".
 

وأضاف الحوثي: "إذا أرادت أمريكا الحفاظ على هيبتها وسفنها، فإن المعادلة بسيطة، وهي إدخال الماء والدواء والغذاء لأبناء غزة وفك الحصار عنهم وإيقاف العدوان عليهم".
 

وتابع الحوثي مخاطباً واشنطن: "نحن نطالب بإيقاف الاعدامات والمذابح بحق أبناء غزة، وأنتم من تصرون على ارتكاب الجرائم بحقهم".

ورأى الحوثي أن "الشعب اليمني لا يعرف المستحيل ولا الهزيمة، ويزداد كل يوم قوة"، على حد قوله، داعياً أمريكا إلى "التوجه نحو وقف العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية وفك الحصار عنها".

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