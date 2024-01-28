متحدث الرياضة: الوزير أكد دعمه لمنتخب اليد للحصول على ميدالية بأولمبياد باريس

أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن منتخب اليد حقق إنجازًا بعد فوزه بكأس الأمم الأفريقية.

وقال الشاذلي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد للاعبي والجهاز الفني لمنتخب اليد على دعمه لهم بشكل كامل من أجل التتويج بميدالية في أولمبياد باريس".

وعن منتخب مصر لكرة القدم، أضاف: "الوزير كان يتابع اليوم مع مسؤولي اتحاد الكرة أخر استعدادات الفراعنة لمواجهة الكونغو وشدد على تحفيزهم للتأهل إلى دور ربع النهائي".