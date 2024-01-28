تواجه أنجولا| نيجيريا تضرب الكاميرون بهدفين وتتأهل للدور ربع النهائي بأمم إفريقيا

تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023 بعد إقصاء منتخب الكاميرون بنتيجة 2-0 من دور الـ 16، في القمة التي جمعت المنتخبين على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بأبيد جان العاصمة الإيفوارية.

ونجح اللاعب أديمولا لوكمان في تسجيل هدفي منتخب نيجيريا في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول والدقيقة 90.

ألغى الجزائري رضوان جيد حكم مباراة منتخب نيجيريا والكاميرون هدف للنسور في الدقيقة 9 عبر المدافع سيمي أجاي من خلال كرة أمام المرمى سددها بقوة في الشباك، قبل أن يتم إلغاؤه بعد الرجوع للـ VAR.

ويواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب أنجولا في الدور ربع النهائي، بعدما تخطى رفاق مابولولو نظيره منتخب ناميبيا بثلاثية نظيفة في دور الـ16، في اللقاء الذي سبق هذا اللقاء.

تشكيل نيجيريا

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: أولا أينا - وليام تروست إيكونج - سيمي أجاي - كالفن باسي

خط الوسط: زيدو سانوسي - أليكس أيوبي – فرانك أونيكا

خط الهجوم: سيمون موسيس - أديمولا لوكمان - فيكتور أوسيمين.

فيما جاء تشكيل منتخب الكاميرون كالتالي:

حراس المرمى: فابريس أوندوا

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو - كريستوفر ووه - عمر جونزاليس

خط الوسط: مومي نجامالو - جوليس أوليفير نتشام - زامبو أنجوسيا - نوهو تولو

خط الهجوم: توكو إكامبي - جورج كيفين نكودو - فرانك ماجري.

نيجيريا ضد الكاميرون



وكان يأمل المنتخب الكاميروني في تصحيح المسار في دور الـ16 بعد النتائج المتذبذبة في دور المجموعات حيث طالب ريجوبرت سونج المدير الفني للأسود الغير مروضة لاعبيه بضرورة التركيز وتلاشى الأخطاء الدفاعية، من أجل خطف تذكرة العبور إلى الدور المقبل خاصة أنه لا يقبل القسمة على إثنين ولا بد من وجود فائز فيه.

وتأهل المنتخب الكاميروني لثمن نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، خلف السنغال، صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط، حيث بدأ مشواره بالتعادل مع غينيا بنتيجة 1 - 1، ثم الخسارة من أسود التيرانجا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يحقق فوزا مثيرا على منتخب جامبيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الآخر دخل المنتخب النيجيري المباراة بحثاً عن مواصلة انطلاقته القوية في البطولة بعد تحقيق فوزين في دور المجموعات وتعادل وحيد منحاه بطاقة التأهل الثانية من المجموعة الأولى إلى ثمن النهائي بعد غينيا الاستوائية المتصدر.

وشد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للمنتخب النيجيري، على لاعبيه بضرورة توخى الحذر في لقاء الكاميرون، مؤكداً لهم أن الأدوار الإقصائية لها طابع مختلف، وسيكون فيها المستوى أقوى من مرحلة المجموعات مطالبهم بضرورة خطف هدف مبكر لإحباط عزيمة الكاميرون وقتل اللقاء من البداية.