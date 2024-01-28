قبل مباراة أهلي جدة.. قناة الزمالك تزف بشرى سارة للجماهير

أعلنت قناة الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق الأول أمام الأهلي السعودي غدًا الأحد، في نهائي كأس دبي للتحدي المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت قناة الزمالك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة للفريق وكتبت عليها :”انتظرونا غدًا الأحد ومباراة الزمالك أمام أهلي جدة السعودي في نهائي كأس دبي للتحدي على شاشة قناة الزمالك ونقل حي ومباشر لأحداث اللقاء في تمام السادسة مساء”.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات استشفائية مساء اليوم السبت، في فندق الإقامة بدبي، استعداداً للقاء نهائي بطولة كأس تحدي دبي أمام أهلي جدة السعودي، المقرر له اليوم الأحد على ستاد آل مكتوم.

جاء قرار الجهاز الفني بالاكتفاء بخوض تدريبات استشفائية فقط، في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبون بعد خوض مباراة الرجاء المغربي بالأمس في نصف نهائي البطولة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على الرجاء المغربي 4-2 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأبيض للمباراة النهائية لمواجهة فريق الأهلي السعودي .