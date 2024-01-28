بعد تعليق تشغيلها.. طائرة بوينج 737 تحلق من جديد

أعلنت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، استئناف استخدام طائراتها من طراز "بوينج 737 ماكس 9"، في رحلات الركاب بعدما منحتها الجهات التنظيمية الأمريكية الضوء الأخضر عقب انفجار في مقصورة القيادة خلال تحليق إحدى رحلات "ألاسكا إيرلاينز" في وقت سابق هذا الشهر.

ذكرت ذلك النبأ قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن شركة يونايتد إيرلاينز، الكائنة في شيكاغو.

ودفع انفجار لوحة بمقصورة القيادة، في الخامس من يناير الجاري، على متن طائرة "ماكس 9 "كانت قد دخلت الخدمة لدى "ألاسكا إيرلاينز" منذ ثمانية أسابيع فقط إلى منع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية 171 طائرة بوينج "737 طراز ماكس 9" من التحليق، ما أفضى إلى إلغاء "ألاسكا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" آلاف الرحلات.

لكن الإدارة رفعت، الأربعاء، أمرها بمنع التحليق بعد أن اعتمدت تدابير فحص وصيانة جديدة وقالت إن بوينج لن يكون بوسعها التوسع في إنتاج طائرات "737 ماكس" أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لها إلا بعد تحسين الجودة.