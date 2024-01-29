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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لموازنة ديوان عام وزارة التموين.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سوف تعقد اجتماعًا اليوم الاثنين الموافق 29 /1 /2024، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية – جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2022 /2023 .

وأضاف “سالم” أن اجتماع اليوم الاثنين يعتبر الرابع للجنة، ويناقش الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية – الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2022 /2023.

مؤكداً أن الاجتماع الخامس سوف يعقد غدًا الثلاثاء الموافق 30 /1 /2024 ويناقش الحساب الختامي لموازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2022 /2023 .

لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب وزارة التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية الهيئة العامة لحماية المستهلك

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