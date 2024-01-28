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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يترأس الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور بكنيسة أم المخلص| صور

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور "ضيوف من السماء"، وذلك بكنيسة أم المخلص، ببردنوها.

 

أقيم الاحتفال تحت شعار "مختلفون ولكننا قادرون ومتميزون"، بمشاركة الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة، وعدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات، ومسؤولي، وأعضاء جماعة إيمان ونور الإيبارشيين.

وألقى نيافة المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "ملائكة ذوى الهمم هم بركة للبيت والكنيسة وللإيبارشية"، كما تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى.

وفي سياق متصل، زار الأنبا باسيليوس، منزل أحد أبناء كنيسة أم المخلص، ببردنوها، متفقدًا أحواله الصحية، بحضور الأب أيوب يوسف.

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