حفظ الله مصر|بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، وكذلك الذكرى الثالثة عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأكدت الكنيسة فى بيان لها صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أعلنت أنها نصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".