عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متحف الغردقة يستعرض التنوع الديني في الأسبوع العالمي للوئام

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكمل متحف الغردقة استعداداته للاحتفال بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، من خلال عرض مجموعة من القطع الأثرية الفريدة التي يحتويها المتحف. 

تأتي هذه المبادرة كتعبير عن الفكرة الرائعة للتعايش السلمي والوئام بين مختلف الأديان على أرض مصر، مهد الأديان السماوية.

تعتبر فعاليات الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان مناسبة سنوية تحتفل بها خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع بهدف تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات.

يقدم متحف الغردقة خلال هذا الأسبوع قطعًا فنية مميزة، من بينها أيقونة خشبية ملونة تُصوِّر القديسين قزمان ودميان، اللذين كانوا طبيبين يعملون بالطب. كما يتم عرض مصحف عتيق من الجلد الورق يعود للعصر العثماني، وصندوق حفظ التوراة الذي كان يستخدم لحفظ لفائف التوراة في المعابد.

تبرز هذه المبادرة التاريخية والثقافية في مصر، مسقط رأس الأديان السماوية الثلاث، وتسلط الضوء على تاريخ الوئام والتعايش بين مختلف الأديان في هذا الوطن العريق.

الغردقة الجمعية العامة للأمم المتحدة القطع الأثرية الفريدة التسامح والتعايش البحر الأحمر السياحة الأثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

ترشيحاتنا

شوبير يكشف عن سبب تواصل محمد صلاح مع لاعبي منتخب مصر يوميا

البورصة تربح 63 مليار جنيه في 60 دقيقة ومؤشرها عند مستوى تاريخي

انسحاب لواء كامل لجيش الاحتلال من غزة

انتقال محمد أبوجبل للأهلي خلال يناير.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية

حكماء المسلمين يرحب بقرارات فرض تدابير مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني

رسميا.. الزراعة تكشف حقيقة حظر السعودية صادرات الفراولة المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور جديدة من عقد قران شقيقة رامي صبري.. شاهد

ماذا حدث لحسام حسن في مباراة المغرب2002؟.. وما علاقة ميدو بالأمر؟.. تفاصيل

فيديو

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور تايلور سويفت.. وضعيات غير لائقة والمتهم مجهول

تحذير صحي.. مقطع فيديو يثر ضجة لأكلة بكوريا الجنوبية

حلقوا شعرهم على الهواء.. خالد سليم يتضامن مع والدته.. وشريف مدكور يدعم مرضى السرطان.. وأسما شريف منير تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ