متحف الغردقة يستعرض التنوع الديني في الأسبوع العالمي للوئام

أكمل متحف الغردقة استعداداته للاحتفال بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، من خلال عرض مجموعة من القطع الأثرية الفريدة التي يحتويها المتحف.

تأتي هذه المبادرة كتعبير عن الفكرة الرائعة للتعايش السلمي والوئام بين مختلف الأديان على أرض مصر، مهد الأديان السماوية.

تعتبر فعاليات الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان مناسبة سنوية تحتفل بها خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع بهدف تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات.

يقدم متحف الغردقة خلال هذا الأسبوع قطعًا فنية مميزة، من بينها أيقونة خشبية ملونة تُصوِّر القديسين قزمان ودميان، اللذين كانوا طبيبين يعملون بالطب. كما يتم عرض مصحف عتيق من الجلد الورق يعود للعصر العثماني، وصندوق حفظ التوراة الذي كان يستخدم لحفظ لفائف التوراة في المعابد.

تبرز هذه المبادرة التاريخية والثقافية في مصر، مسقط رأس الأديان السماوية الثلاث، وتسلط الضوء على تاريخ الوئام والتعايش بين مختلف الأديان في هذا الوطن العريق.