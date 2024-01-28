رئيس جامعة السادات: التعليم العالي أحد مصادر القوى الناعمة لمصر

أكد الدكتور أحمد بيومي، رئيس جامعة مدينة السادات، وعضو المجلس الأعلى للجامعات ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف التعليم، مشيرا إلى أن الرئيس لديه حرص على تطوير التعليم الجامعي.

وقال الدكتور أحمد بيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن مصر تتميز بوجود جامعات عريقة، مؤكدا أن التعليم العالي يعتبر أحد المصادر المهمة للقوى الناعمة لمصر.

تلقي التعليم في مصر

وأشار رئيس جامعة السادات، وعضو المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن هناك طلاب من دول عربية وافريقية لديهم حرص على تلقي التعليم في مصر.