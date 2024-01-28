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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري: ننتظر من محكمة العدل الدولية قرارات أكثر حسما لوقف إطلاق النار

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بمحافظة المنيا، إن قرارات محكمة العدل  الدولية، أدانت اسرائيل أمام العالم كله وهذه القرارات وان أظهرت اسرائيل إنها لا تكترث لها ولكنها سيكون لها صدى دولي كبير وتساهم في تسهيل ادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

واضاف عطية، في بيان صادر عنه، أننا ننتظر من محكمة العدل الدولية قرارات أكثر حسما، تساعد على سرعة وقف إطلاق النار وإنقاذ الأبرياء وإعادة الحياة إلى القطاع في اقرب وقت ممكن، وهذا كله يكمن في إيجاد حل جذري وقاطع للقضية من خلال حل الدولتين وإيقاف مخطط التهجير القسري.

وتابع أمين المحافظة، أن مصر ستظل تقوم بدورها في الضغط دوليا وعالميا للوصول إلى اتفاق يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية والدفاع عن نفسها أمام العالم، وهذا ما نسعى إليه.

رجاء عطية حزب الحرية المصرى محافظة المنيا محكمة العدل الدولية محكمة العدل إسرائيل

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