قاعدة بـ سوريا| الأردن تنفي مقتل الجنود الأمريكيين على أراضيها

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، مساء اليوم الأحد، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن.

وأوضح مبيضين في تصريحات لصحيفة "المملكة" الأردنية، أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا.

وأكدت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية، فقدان ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد على قاعدة دورية شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية الأردنية.

وضربت الطائرة الانتحارية بدون طيار الموقع الأمريكي، وهي المرة الأولى التي تواجه فيها القوات الأمريكية قـ تلى في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة. ووقع الحادث ليلاً، ما أثار مخاوف بشأن أمن الأفراد العسكريين الأمريكيين في المنطقة.

جاء في البيان الصحفي الصادر عن القيادة المركزية الأمريكية، أنه "في 28 يناير، قُـ تل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه بدون طيار أثر على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.