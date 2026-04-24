أسبانيا: تكلفة استيراد الوقود الأحفوري ارتفعت بنحو 24 مليار يورو

أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدروسانشيز أن الأزمة التي أفرزتها الحرب غير الشرعية بالشرق الأوسط تدعو لضرورة احترام القانون الدولي.



وبيّن رئيس الحكومة الإسبانية أن تكلفة استيراد الوقود الأحفوري إرتفعت بنحو 24 مليار يورو منذ اندلاع الحرب بالشرق الأوسط .

وقال رئيس الحكومة الإسبانية: لا يبدو أن هناك ثقة بين واشنطن وطهران تسمح بالتوصل إلى اتفاق في المدى القريب.



كما إختتم رئيس الحكومة الإسبانية تصريحاته قائلا : الصراع في الشرق الأوسط يقوض النظام الدولي ويضعف أسس التعاون بين الدول.



وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي، أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، تدرس مجموعة من الخيارات لمعاقبة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو، لم تقدم دعماً للعمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، في خطوة قد تعكس تصاعد التوتر داخل التحالف الغربي بشأن تقاسم الأعباء العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط.

وبحسب المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن النقاشات داخل البنتاجون تشمل مراجعة أوجه التعاون الدفاعي مع بعض الدول الحليفة، وإعادة تقييم الامتيازات المرتبطة بالمشتريات العسكرية والتنسيق الأمني، إضافة إلى احتمالات تقليص المشاركة في بعض البرامج المشتركة، دون صدور قرار نهائي حتى الآن، وفقا لرويترز

ويأتي هذا التطور في أعقاب خلافات متزايدة بين واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية بشأن الموقف من المواجهة الأخيرة مع إيران، إذ أبدت بعض الحكومات تحفظات على توسيع العمليات العسكرية، مفضلة المسار الدبلوماسي وخفض التصعيد بدل الانخراط المباشر في أي تحرك عسكري تقوده الولايات المتحدة.



