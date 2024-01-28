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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تكشف موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون

صدى البلد

صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن تأجيل موعد المقابلة الشخصية لمن تحدد لهم يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ / ١ / ٢٠٢٤ ليصبح يوم الأربعاء الموافق  ١٤ / ٢ / ٢٠٢٤ بنفس توقيت الساعة المحددة لكل متقدم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة ٢٠٢٣.

و صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة ٢٠٢٣، بدأت  السبت 13 يناير وفقا للمواعيد المحددة لعددٍ من الجامعات والمُعلن عنها من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط التي حَددَتها للمقابلات الشخصية للمتقدمين والتي تشمل:

١) الالتزام بالموعد المحدد للمقابلة.
٢) ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي لكل متقدم.
٣) حضور المقابلة الشخصية دون اصطحاب الهاتف المحمول.
٤) الالتزام بالإجراءات الاحترازية "ارتداء الكمامة"، والامتثال لتعليمات الأمن.
٥) الحضور لمقر رئاسة الهيئة دون اصطحاب أي مرافقين.

ويمكن الاستعلام عن موعد المقابلة من خلال إدخال بيانات الرقم القومي عَبرَ هذا الرابط:

https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate.
 

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