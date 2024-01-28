الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يشيد بدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية

قالت ماهلينجي بينجو موتسيري ، متحدثة الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، إن الحكومة والشعب في جنوب أفريقيا رفع دعوى قضائية عن طريق محكمة العدل الدولية دعما للقضية الفلسطينية، وهذا من دافع مساعدة شعب جنوب أفريقيا لوقف إطلاق النار من أجل وقف هذه الخسائر الإنسانية الفلسطينية، وتزويده من كل المساعدات الطبية والإنسانية والأغذية، وجنوب أفريقيا تدعم الشعب الفلسطيني.

وأضافت " متسيري "، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جنوب أفريقيا تهدف للاستمرار في هذه القضية لأبعد نقطة لكي يتم وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته على الشعب الفلسطيني الأعزل، ونريد وقف هذه التبعات وهذه الحرب.

نيلسون مانديلا

تابعت: "هذا وضع تاريخي للشعب الجنوب أفريقي والحزب الحاكم من توجيهات زعيمنا نيلسون مانديلا تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وحتى منذ أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات، نحن الآن مهتمون بأننا قمنا بالدعم على أكمل وجه بهذه الحركة التضامنية مع الشعب الفلسطيني".

وأشارت متحدثة الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا إلى أن هنالك دورا فاعلا في مصر لدعم القضية الفلسطينية، إذ قدمت العديد منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.