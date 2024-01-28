عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا يشيد بدور مصر فى دعم القضية الفلسطينية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قالت ماهلينجي بينجو موتسيري ، متحدثة الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، إن الحكومة والشعب في جنوب أفريقيا رفع دعوى قضائية عن طريق محكمة العدل الدولية دعما للقضية الفلسطينية، وهذا من دافع مساعدة شعب جنوب أفريقيا لوقف إطلاق النار من أجل وقف هذه الخسائر الإنسانية الفلسطينية، وتزويده من كل المساعدات الطبية والإنسانية والأغذية، وجنوب أفريقيا تدعم الشعب الفلسطيني.

وأضافت " متسيري "، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جنوب أفريقيا تهدف للاستمرار في هذه القضية لأبعد نقطة لكي يتم وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته على الشعب الفلسطيني الأعزل، ونريد وقف هذه التبعات وهذه الحرب.

نيلسون مانديلا

تابعت: "هذا وضع تاريخي للشعب الجنوب أفريقي والحزب الحاكم من توجيهات زعيمنا نيلسون مانديلا تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وحتى منذ أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات، نحن الآن مهتمون بأننا قمنا بالدعم على أكمل وجه بهذه الحركة التضامنية مع الشعب الفلسطيني".

وأشارت متحدثة الحزب الحاكم بجنوب أفريقيا إلى أن هنالك دورا فاعلا في مصر لدعم القضية الفلسطينية، إذ قدمت العديد منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

نيلسون مانديلا محكمة العدل الدولية قطاع غزة دعم القضية الفلسطينية دعم الشعب الفلسطيني جنوب افريقيا القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

الزمالك يفوز على أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

ترشيحاتنا

باحث سوداني يكشف أسباب زيارة عبد الفتاح البرهان إلى الجزائر

تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على كنيسة إسطنبول

فصائل عراقية تعلن مسئوليتها عن الهجوم على قاعدة التنف وقتل 3 عسكريين أمريكيين

شكري يبحث مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية جهود إدخال المساعدات لغزة

بعد رفض السيسي محادثته.. نتنياهو يذكر مصر في مؤتمر صحفي فماذا قال؟

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناشطتان تشوهان لوحة الموناليزا في متحف اللوفر.. تفاصيل

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

تحذير عاجل لمواطني كوريا الجنوبية بسبب أكل أعواد الأسنان المقلية

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ