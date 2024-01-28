البركة في الرجالة.. أحمد موسى: الشعب كله ثقة بالمنتخب أمام الكونغو

اكد الإعلامي أحمد موسى، إن المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه المنتخب الكونغولي، في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، في موقعة صعبة بالكان الإفريقي، مشيرا إلى أن الشعب المصري كله ثقة في رجالة المنتخب في عبور المباراة والتأهل لدور الـ 8 من البطولة.

أضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخب المصري يحترم منتخب الكونغو، وهو ما وضح في تصريحات المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، عن المباراة المرتقبة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مدرب منتخب مصر، أكد أن كل المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 قوية، ولا يوجد منتخب ضعيف، لافتا إلى أن المنتخب المصري قادر على التأهل للمباراة المقبلة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مباراة الكاميرون ونيجيريا، في دور الـ 16 من البطولة أمس، كانت ممتعة وقوية، لافتا إلى أن هذه المباريات لقاءات الفرص وإنهاء المباراة.

ونوه الإعلامي أحمد موسى، بأن المصريين وراء المنتخب الوطني اليوم، مشددا على أن الكل يدعم الفراعنة في المباراة، في المنازل والمقاهي والشوارع، قائلا:"مصر منتخب البطولات، وقادر على العبور والتأهل، مع وجود منتخبات قوية في البطولة، مثل السنغال وهو أحد المرشحين لحصد البطولة".

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على ان المنتخب المصري، يملك العديد من اللاعبين الكبار وأصحاب المهارات القادرة على قيادة المنتخب الوطني والتأهل لدور الـ 8 من بطولة الكان الإفريقي وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب المصري والتتويج بالبطولة.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، أن اللاعبين في منتخب مصر اعتادوا على درجات الحرارة العالية في إفريقيا، مبينا أن الشعب المصري يعيش على أمل التأهل اليوم والوصول إلى الأدوار النهائية في البطولة، رغم الإصابات العديدة في صفوف في المنتخب على رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور، قائلا:"البركة في اللي موجود، وكل اللاعبية رجالة، وإن شاء الله ترجعوا بالبطولة، والمنتخب بيظهر في الأدوار التالية وليست الأدوار الأولية من البطولة، منتخب الكونغو، منتخب قوي ومحترم، وقريب جدا من أداء منتخب الرأس الأخضر، ومنتخب متعود على الأجواء دي، ولذا منتخب مصر، مطالب بأن يقدم الأداء المعروف عنه".

