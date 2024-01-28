أوراق رابحة .. مفاجأة على دكة بدلاء منتخب مصر أمام الكونغو بأمم إفريقيا

قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الاحتفاظ بعدد من الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء خلال مواجهة مصر للكونغو مساء اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤.

وقرر فيتوريا الأحتفاظ بكل من على مقاعد البدلاء:

محمد صبحي - أحمد الشناوي - عمر كمال - علي جبر - ياسر ابراهيم - محمد حمدي - مهند لاشين - محمود حمادة _ محمود كهربا - مصطفي فتحي - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا

تشكيل مصر لمواجهة منتخب الكونغو

محمد أبو جبل

أحمد فتوح

أحمد حجازي

محمد عبد المنعم

محمد هاني

حمدي فتحي

مروان عطية

محمد النني

أحمد سيد زيزو

محمود تريزيجيه

مصطفي محمد.