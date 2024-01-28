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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. احذر فعل واحد فى رجب أشد حُرمة من باقي الشهور..هل الصداع والتثاؤب الكثير من أعراض العين والحسد..صدقات بدون مال

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

فعل واحد خلال رجب أشد حُرمة من باقي الشهور..الإفتاء تحذر من الوقوع فيه
 

انتصف رجب فعليك بعمل واحد قبل أن ينتهي .. انتهز الفرصة ولا تضيعها
 

مش هتدفع جنيه واحد.. صدقات بدون مال
 

ما حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض قبل المغرب؟
 

هل الصداع والتثاؤب الكثير من أعراض العين والحسد ؟.. دار الإفتاء توضح
 

هل الصدقة تطهر المال الحرام ؟.. علي جمعة يجيب
 

معنى الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي.. الإفتاء توضح المقصود منه
 

توقيت الإمساك والإفطار لمن يسكن في ناطحات السحاب .. الإفتاء توضح
 

حكم قطع الصيام بمجرد نية الإفطار
 

حكم نفقة زوجة فسد عقد زواجها بسبب الرضاع
 

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم

هل الصداع والتثاؤب الكثير من أعراض العين والحسد ما حكم صيام المرأة إذا جاءها إحساس بدم الحيض قبل المغرب صدقات بدون مال هل الصدقة تطهر المال الحرام معنى الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي توقيت الإمساك والإفطار لمن يسكن في ناطحات السحاب حكم قطع الصيام بمجرد نية الإفطار حكم نفقة زوجة فسد عقد زواجها بسبب الرضاع فضل قراءة سورة الملك قبل النوم

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