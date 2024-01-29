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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المحامين تواصل تلقي أوراق المرشحين لليوم الثالث

صدى البلد

تواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، لليوم الثالث تلقى أوراق الراغبين فى الترشح على منصب النقيب وعضوية المجلس .

وأعلنت  أمس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت خلال اليوم الثاني لتلقى ملفات طلبات الترشيح عدد (1) ملف لمرشح على منصب النقيب العام.

 23 ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة

كما تلقت اللجنة عدد (23) ملفًا لمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، منهم (10) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(1) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف بني سويف، و(4) ملفات لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى يوم الاربعاء الموافق 31/1/2024.

جدير بالذكر أن عدد المرشحين على منصب النقيب العام، في ختام اليوم الثاني، وصل إلى 8 مرشحين، بينما وصل عدد المرشحين على مناصب العضوية 155 مرشحًا.

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