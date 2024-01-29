إعلامي شهير ينفعل بسبب إهدار منتخب مصر الفرص أمام الكونغو

علق الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، على مباراة منتخب مصر والكونغو في بطولة الأمم الافريقية.

وأشار لإهدار الفرص من قبل منتخب مصر، وكتب عبر إكس تويتر سابقاً: “يا جدعان دي فرصة تضيع”.

وانتهت أحداث الشوطين الأول والثاني بين منتخبي مصر والكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ لتبدأ أحداث الأشواط الإضافية.

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف بالدقيقة ٣٧ عن طريق اللاعب ماتشاك إليا، ونجح مصطفي محمد من معادلة النتيجة للمنتخب من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.