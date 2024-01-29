إزالة 17 حالة تعد بكفر البطيخ وسعد خلال ثاني حملات الموجة بدمياط



تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات المُنفذة خلال ثانى أيام الموجة عن إزالة ١٧ حالة تعدى تابعين لولاية حماية وتطوير نهر النيل بنطاق كفر البطيخ و كفر سعد على مساحة ٢٥١٤ متر مربع ..

وفى هذا السياق،، بلغ اجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها على مدار اليومين ٣٢ حالة بمساحة اجمالية ٤٦٦٠متر مربع ..

فيما وقد أشارت " محافظ دمياط " مجددًا إلى أن هناك تعاون تام بين كافة الجهات لتحقيق المستهدف من الموجة لازالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة و الحفاظ على حق الشعب ، مؤكدة أنه تم التشديد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للتصدى لأى محاولات للتعدى على أراضى الدولة ..