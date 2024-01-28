تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 10 سفن، بينما غادرته 6 سفن، ووصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة؛ منها السفينة (WADI ALKARM) التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.



وأوضح البيان الصادر من المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم /الأحد/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و340 طنا تشمل 8882 طن كلينكر و2304 أطنان خردة و1750 طن يوريا و2404 أطنان بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28 ألفا و564 طنا تشمل 16 ألفا و474 طن ذرة و1630 طن خشب زان و5260 طن قمح و5200 طن سكر، بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 30 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 4316 حاوية مكافئة.



وأكد البيان وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105 آلاف و896 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156 ألفا و261 طنا، كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3657 طن قمح متجهة إلى صوامع إمبابة وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى قطار آخر بعدما أفرغ 25 حاوية بارتفاع 40 قدما قادما من السخنة. وبلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5171 شاحنة.