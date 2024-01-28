عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 34 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الساعات الـ 24 الماضية 10 سفن، بينما غادرته 6 سفن، ووصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة؛ منها السفينة (WADI ALKARM) التي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.


وأوضح البيان الصادر من المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم /الأحد/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و340 طنا تشمل 8882 طن كلينكر و2304 أطنان خردة و1750 طن يوريا و2404 أطنان بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28 ألفا و564 طنا تشمل 16 ألفا و474 طن ذرة و1630 طن خشب زان و5260 طن قمح و5200 طن سكر، بينما بلغت حركة الوارد من الحاويات 30 حاوية مكافئة، وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 4316 حاوية مكافئة.


وأكد البيان وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105 آلاف و896 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156 ألفا و261 طنا، كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3657 طن قمح متجهة إلى صوامع إمبابة وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى قطار آخر بعدما أفرغ 25 حاوية بارتفاع 40 قدما قادما من السخنة. وبلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 5171 شاحنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

رجلي كانت بدون حركة.. خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل

موضوعات متعلقة

محافظة دمياط تتعرض لأمطار غزيرة

وزارة الشباب تواصل تنفيذ العديد من الفعاليات داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب

شركة الدقهلية: انقطاع المياه ببعض قرى مركز ميت غمر غداً والاثنين

على متنها 1450 سائحا.. تنظيم 63 رحلة بالون طائر في الأقصر

استمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة رغم سقوط أمطار متوسطة

الأوقاف: الترجمة الدينية شديدة الحساسية وتحتاج إلى متخصصين

مسئول بـالالكسو": القاهرة للكتاب حدث بارز يخلد جهود مساهمي نهضة مصر الثقافية

محافظ كفرالشيخ: رفع 1202 طن قمامة بمراكز ومدن المحافظة خلال 24 ساعة

ترشيحاتنا

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

بكاميرا 50 ميجابكسل..Infinix تطرح موبايل جديد بأقل من 3000 جنيه

فضيحة كبرى| تفاصيل قمع مظاهرات مناصرة فلسطين في جامعات أمريكا.. ضرب نار واستخدام مواد كيميائية

باقي 3 أيام .. وظائف جديدة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل

سيارات مستعملة بـ 200 ألف جنيه بالسوق المصري

بايدن: جماعات مدعومة من إيران نفذت هجوما على قواتنا بالأردن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

بسبب أصلها وملامحها.. ملكة جمال اليابان في ورطة |ما القصة؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ميرهان حسين أثارت ضجة | شاهد

شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ