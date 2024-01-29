تفاصيل المقابلات الشخصية للمتقدمين كرؤساء لجان لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

أجرى الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك بحضور بسيوني محمد مدير عام إدارة العجمي ورئيس قطاع الإسكندرية (أ) الأسبق وأمجد عاطف مدير عام منتزه أول ورئيس قطاع الإسكندرية (أ) وطارق فودة وكيل قطاع الإسكندرية (أ) وحسن رمضان مسئول الحجرة الرئيسة ولفيف من العاملين بالقطاع واللجنة المنظمة.

وأشار أبوزيد في بيان إلى أن هذا يأتي في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بإقامة وتنظيم المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل كرؤساء لجان لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

وأكَّد مدير المديرية للمتقدمين لإجراء المقابلات الشخصية أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي مما يستوجب على الجميع القيام بالمهام المكلف بها، والالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك بحضور محمد عبد الباري من الإدارة العامة للامتحانات وحسام أحمد من التوجيه المالي والإداري بالوزارة، ومحمد يوسف من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.