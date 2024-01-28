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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مكتبة الإسكندرية تشهد فعاليات أولى مسابقات فيرست ليجو

مسابقة فيرست لينجو
مسابقة فيرست لينجو بمكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية اليوم فعاليات أولى مسابقات بطولة مصر التاسعة عشرة للروبوت "فيرست ليجو ليج" تحت عنوان "فيرست ليجو ديسكفر" للفئة العمرية من سن 4 سنوات حتى 6 سنوات.

شارك بالمسابقة 50 مؤسسة ومركزا ومدرسة متخصصة في هذا المجال من 18 محافظة، و 650 متسابقا من الأطفال ليمثلوا 120 فريقا، حيث خضع المتسابقون على مدار الأشهر الماضية لعدد مكثف من ورش العمل التدريبية المتخصصة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي مستخدمين الحقائب التكنولوجية المصممة لموضوع المسابقة والذي تم اختياره هذا العام بعنوان "ماستر بيس.. الفنون والتكنولوجيا"، حيث قاموا بإيجاد حلول وطرق إبداعية جديدة لنشر الفنون في العالم مستخدمين الأدوات التكنولوجية.

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وتنظم مكتبة الإسكندرية البطولة هذا العام بفئاتها الثلاث من خلال مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالتعاون مع مؤسسة تكنو فيوتشر مصر، خلال الفترة من 28 يناير وحتى 7 فبراير 2024، علماً بأن مسابقات البطولة سيتم اختتامها بمسابقة (فيرست ليجو ليج شالنج) للفئة العمرية من 9 إلى 12 عاما علي مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 5 حتي 7 فبراير 2024.

وتعتبر مسابقات فيرست هي المسابقات الرائدة في مجال البحث والروبوت والذكاء الاصطناعي تعتمد على طرح مشاكل حقيقية تواجه عالمنا لصغار المشاركين لتعمل الفرق على إيجاد حلول لها من خلال عمل بحث علمي عن موضوع المسابقة وتصميم وبرمجة نموذج متحرك من الروبوتات وعرض نتائج البحث من خلال لوحة عرض يصممها الفريق، كما تعد مسابقات فيرست أكبر المسابقات عالمياً في مجال برمجة الروبوت والعلوم والهندسة، ينظمها اتحاد فيرست ليجوFIRST LEGO  بالولايات المتحدة الأمريكية ويتم تنظيمها داخل مصر منذ 19 عاما تحت رعاية مكتبة الإسكندرية ورعاية الموهوبين ومؤسسة تكنوفيوتشر مصر.

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