خطر جدًا|جمال شعبان يوجّه رسالة للمنتخب المصري بعد خروجه من كأس الأمم الأفريقية

كتب الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ورئيس معهد القلب سابقًا على صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورًا عن خروج منتخب مصر من كأس الأمم الأفريقية.

وقال “شعبان”: اجتهدتم حسب الإمكانيات والظروف.. هذه هي كرة القدم كما هي الحياة يوم لك ويوم عليك.

وكان قد حذر شعبان من كرة القدم وأكد أن كرة القدم خطر على القلب .

وطلب من الجميع التحلي بالهدوء والثبات الانفعالي وتدريب النفس علي التكيف مع ضغوطات الحياة بالصلاة والصيام وتعلم الصبر علي المكاره نحقن هشاشة الروح بكالسيوم الإيمان واليقين .



أما في حالة ارتفاع ضغط الدم أو تسارع دقات القلب أو ارتفاع السكر لابد من تناول الأدوية مثبتة لمستقبلات البيتا في الجهاز العصبي السمبثاوي اللا إرادي مثل اندرال او كونكور تحت إشراف طبي مع ضبط ضغط الدم ومتابعة السكر.