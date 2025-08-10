أشرف حكيمي يرد على اتهامات الاغتصاب: واثق من براءتي والحقيقة ستظهر

علّق المغربي أشرف حكيمي، مدافع باريس سان جيرمان، على الاتهامات الموجهة إليه بمحاولة ارتكاب جريمة اغتصاب، مؤكدًا براءته الكاملة من تلك المزاعم.

وكانت فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا قد ادعت أن حكيمي حاول الاعتداء عليها داخل منزله في فبراير 2023، لكنها تمكنت من الإفلات.

وفي تصريحات لقناة "كانال بلوس" الفرنسية، قال حكيمي: "التهمة الباطلة أمر فظيع وغير عادل، ولا أتمنى أن يتعرض لها أي شخص"، مشددًا على ثقته الكاملة بنفسه، وأن من يعرفه يدرك جيدًا أخلاقه وطباعه.

وأضاف: "أعلم أن الحقيقة ستظهر، وليس لدي ما ألوم نفسي عليه".

وأكد اللاعب أن القضاء الفرنسي سيبرئه من هذه الادعاءات، فيما وصف فريق دفاعه القضية بأنها بلا أساس قانوني وبنيت على تفسيرات خاطئة.

كما أشار حكيمي إلى أن هذه القضية لن تؤثر على مسيرته الكروية أو حياته الشخصية.