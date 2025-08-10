الوزير يتفقد 6 مصانع متخصصة في درفلة وجلفنة وطلاء ألواح الصلب المسطح وإنتاج النسيج

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل 6 مصانع متخصصة في درفلة وجلفنة وطلاء ألواح الصلب المسطح وإنتاج النسيج بمنطقة العاشر من رمضان الصناعية بمحافظة الشرقية، في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصانع، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس علاء مصطفى، رئيس جهاز العاشر من رمضان، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع الجلاد ستيل المتخصص في إنتاج ألواح الصاج المسحوب على البارد والمقام على مساحة 25 ألف متر مربع برأس مال 5 مليار جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية 8 آلاف طن صاج شهرياً، بنسبة مكون محلي 30%، وتصدر الشركة 15% من إنتاجها للخارج، وتوظف 125 عامل، وقد كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس إبراهيم الجلاد رئيس مجلس إدارة المصنع، وقد تفقد الوزير خلال الزيارة خطوط التخليل والأفران والدرفلة، والمخازن ومعرض مصغر للمنتج النهائي، حيث أشاد الوزير بمنتجات المصنع والخبرات الموجودة لدى كوادره حيث يتميز المصنع بأن كافة أفرانه مصنعة محلياً بأيدي مهندسي المصنع، واستمع الوزير لشرح من مسؤولي المصنع عن خطة المصنع لتحديث ورفع كفاءة خطوط الانتاج وإضافة بعض المعدات باستثمارات تبلغ 3 ملايين دولار لزيادة الإنتاج ليتراوح بين 13-15 ألف طن شهرياً.

ثم توجه الوزير لتفقد مصنع شركة عطايا المتخصص في إنتاج جميع أنواع ركائز وفواصل الكباري والمقام على مساحة 2400 متر مربع وبطاقة إنتاجية شهرية تبلغ 6 آلاف ركيزة إلستوميرية، و300 ركيزة ميكانيكية، و2000 فاصل تمدد مطاطي، بنسبة مكون محلي تبلغ 79%، ويوظف المصنع 103 عامل وكان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس محمد سمير عطايا، رئيس المصنع، وقد تفقد الوزير خلال الجولة خطوط إنتاج الركائز والفواصل المطاطية، وماكينات CNC، ومعمل الجودة، وقسم الأبحاث والتطوير، كما اطلع الوزير على الإمكانيات الفنية المتقدمة بالمصنع، وأشاد بدور المصنع في تعزيز الصناعة المحلية، وتصدير جزء من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالية الجودة .

وتفقد الوزير مجمع مصانع شركة كاما للمعادن والمكون من مصنع لدرفلة وطلاء وجلفنة ألواح الصاج على مساحة 77 ألف متر مربع وطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنوياً من لفائف الصاج المسحوبة على البارد (المجلفن والملون) ويوظف 984 مهندس وعامل، وكان في استقبال الوزير المهندس/ عمرو قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد تفقد الوزير خط إنتاج ستيل فايبر (Steel Fiber) وهو منتج يضاف إلى الخلطة الخرسانية لتقوية جميع أنواع الأرصفة ومنها الطرق السريعة والمطارات الموانئ والمصانع.

كما تفقد الوزير أيضاً مصنع كاما لتشغيل المعادن القائم على مساحة 22 ألف متر مربع برأس مال يتخطى 155 مليون جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية 95 ألف طن سنوياً وبنسبة مكون محلي 98% ويصدر المصنع 20% من إنتاجه للخارج ويوظف 465 مهندس وعامل، حيث تفقد خط إنتاج الصاج الملون، وخطوط الجلفنة والتشريح والتقطيع والتخريم والقطع بالليزر والمواسير والكلادينج، وخط إنتاج المواسير والمحولات الكهربائية والدهانات الخاصة بلوحات الكهرباء وحوامل الكابلات والأثاث المعدني وصناديق الحريق.

وافتتح الوزير خط إنتاج جديد بالمصنع لإنتاج ألواح الألومنيوم والحديد المستخدم في تغطية واجهات مختلف أنواع المباني التي تشمل المباني الصناعية ومحطات مترو الأنفاق والقطارات، وأيضا يمكن تشكيلها لتستخدم في أكشاك وعلب الكهرباء والأثاث وحواجز الطرق، ووجه الوزير بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن الاستعانة بألواح الألومنيوم والحديد التي ينتجها المصنع كبديل منخفض التكلفة لألواح الألومنيوم كلادينج.

وأثنى الوزير على القدرات التصنيعية الكبيرة بالمجمع الصناعي لشركة كاما واستمع لشرح من مسؤولي الشركة عن استخدام المجمع لتكنولوجيا متقدمة تقلل من استهلاك الغاز بنسبة 70%، الي جانب قدرة المجمع على إعادة تدوير كافة مخلفات وهوادر عملية التصنيع واستخدامها في تصنيع بدائل نظيفة لحديد التسليح بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستغلال الأمثل لهادر العمليات الإنتاجية (المخلفات الصناعية) وتقليل تكلفة الانتاج، مشيراً إلى أن منتجات المجمع تدخل في صناعة السيارات (الأتوبيسات، صندوق السيارات النقل، نظام الفرامل، وفلاتر الزيت)، وصناعات الأجهزة المنزلية والصناعات الهندسية (التانكات، وأنظمة الإطفاء والمواسير)، والصناعات الكهربائية (المحولات الكهربائية وأكشاك الكهرباء ولوحات الكهرباء والإنترنت)، وقطاع التشييد والبناء (واجهات المباني والأعمدة والكمر والمدادات الحديدية، وأنظمة التكييف المركزي، ومخارج الهواء الصاج والساندويتش بانل) .

وخلال الجولة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الهدف من الزيارة تحقيق التشبيك والتكامل بين كافة حلقات الصناعة بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد لا سيما وأن مجال تشكيل المعادن يعتبر ركيزة أساسية للصناعة المحلية وتمثل منتجاته مستلزمات أساسية للصناعات الهندسية وكذا صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية والسيارات وعدد كبير من الصناعات المتعلقة بالبنية التحتية، لافتاً إلى أن مصر تتميز بميزات تنافسية عالية في مجال تشكيل المعادن أبرزها توافر المواد الخام، والتكنولوجيا العالية والمعرفة الفنية والعمالة المدربة والماهرة .

واستأنف الوزير جولته بزيارة مصنع شركة بيراميدز لتشكيل المعادن والمقام على مساحة 16 ألف متر مربع برأس مال 5 مليون جنيه وحجم مبيعات يبلغ 675 مليون جنيه سنوياً وتبلغ طاقته الإنتاجية مليون متر مربع ألواح صاج بانل و500 ألف طن صاج ملون ومشرح سنوياً وبنسبة مكون محلي 35%، ويصدر المصنع 10% من إنتاجه للخارج، ويوظف 300 عامل، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ محمد توفيق رئيس مجلس إدارة الشركة، وقد تفقد الوزير خلال الزيارة خطوط الصاج والفوم والتشريح والألوان، وقد وافق الوزير خلال الزيارة على الطلب المقدم من مسؤولي المصنع لإقامة مصنع جديد علي مساحة 20 ألف متر لإنتاج صاج السيارات والاجهزة المنزلية .

ووجه الوزير بدراسة إقامة رصيف شحن على خط سكة حديد العاشر/بلبيس بمنتصف منطقة العاشر من رمضان الصناعية لتيسير نقل البضائع لمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، مشيراً إلى أهمية دور مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة في تدريب وتخريج عمالة ماهرة تلبي احتياجات الصناعة المصرية وذلك من خلال الشراكات التي تعقدها المصلحة مع المصانع ليتولى القطاع الخاص الاشراف على مراكز المصلحة للتأكد من تسليح الخريجين بالمهارات والتكنولوجيا المطلوبة في سوق العمل، مؤكداً استعداد المصلحة لتقديم التدريب للعاملين بالمصانع لصقل مهاراتهم واطلاعهم على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في العمليات التصنيعية .

واختتم الوزير جولته بزيارة خطوط إنتاج مصنع شركة إيجي دينيم للنسيج برأس مال يتجاوز 3 مليون دولار وبنسبة مكون محلي 100%، ويصدر المصنع 10% من إنتاجه للخارج، ويوظف 130 عامل، وقد كان في استقبال الوزير فوزي السلاموني رئيس مجلس الإدارة الشركة .