محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية في منطقة التجمع لاتهامه بنر محتوى خادش للحياء.



مونلي هو صانع محتوى على تيك توك يدعى واقعیًّا "مؤمن".

لديه حساب باسم moonly مونلي ويتابعه نحو 3.5 مليون شخص.

يظهر باستمرار إلى جانب سوزي الأردنية في مقاطع الفيديو التي يقدمانها، وغالبًا ما تصفُه بأنه “صاحبي”، مما يوحي بعلاقة عمل أو صداقة مقربة وكان ذلك ماوضعه في مأزق بالتحقيقات بسبب صور وفيديوهات مع سوزي الأردنية مخالفة للعادات والتقاليد المصرية .

“خريج دبلوم صنايع ولم يكمل تعليمه، ثم أصبح مليونيرًا في فترة قصيرة”.



مؤمن يعتبر شريك سوزي الأساسي في المحتوى، حيث يعتمد كل منهما على الآخر في التفاعل وجذب المشاهدات.

لهما جمهور مشترك كبير، وظهورهما المزدوج ساعد في زيادة شهرة كل منهما على تيك توك (مونلي حوالي 3.5 مليون متابع).

اليكم صور مونلي